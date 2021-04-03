المؤبد لشاب بتهمة خنق شقيقته أثناء نومها لشكه في سلوكها بكفرالشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ اليوم السبت، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعصام خليفة، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحى، بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شقيقته خنقًا أثناء نومها، لشكه في سلوكها، وذلك في أحداث القضية رقم 70 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم 7 لسنة 2015 كلي كفر الشيخ.

وترجع أحداث القضية إلى يوم 27 يونيو 2014، بمدينة بيلا في كفر الشيخ، عندما أُتهم أحد الأشخاص بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه بيت النية، وعقد العزم على قتلها، لشكه في سلوكها، مستخدماً "تي شيرت"، ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة.