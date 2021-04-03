لميس الحديدي عن موكب المومياوات الملكية: من هنا جئنا وهذا هو مستقبلنا

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها وفخرها باحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، قائلة: «وقف الخلق ينظرون مرة أخرى لملوكنا وملكاتنا بمرقدهم الأخير بالفسطاط».

وقالت خلال نقديم برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، إن المصريين شعروا بالفخر وعظمة أجدادهم القدماء، معقبة: «من هنا جئنا وهذا هو مستقبلنا».

وتوجهت بالتحية لجميه القائمين على موكب نقل المومياوات الملكية، مضيفة أنه تم استقبال الملوك والملكات الفراعنة استقبال ملكي ورئاسي.

وتابعت: «كلنا قاعدين منبهرين بكل تفصيله وموسيقى وإضاءة وبكل لحظة من وقت ما ابتدى الموكب لحد ما انتهى بوصول موكب الملوك والملكات»، موضحة أن مصر صنعت مستقبل يليق بالحضارة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، موكب المومياوات الملكية الذي يضم 18 ملكًا و4 ملكات بعد وصولهم إلى مقرهم الأخير بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وانطلق مساء اليوم السبت، موكب المومياوات الملكية والذي يضم 22 مومياء ملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

وشهد الموكب حضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.