قالت الشرطة الألمانية اليوم السبت في شتوتجارت إن أكثر من 10 آلاف شخص معظمهم بدون أقنعة ودون اتخاذ مسافات تباعد وينتمون لحركة "التفكير المختلف" شاركوا اليوم السبت في مظاهرة ضد سياسة كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة كانت سلمية مع استثناءات قليلة.

وكان مئات من أفراد الشرطة تابعوا سير المظاهرة لكنهم لم يتدخلوا بسبب مخالفة المشاركين لقواعد التعامل مع فيروس كورونا.

أدى سلوك الشرطة إلى انتقادات كثيرة.

وقال أوفه لال من وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبيرج: "لا أفهم كيف ناورت إدارة المدينة وهي تنظر إلى مثل هذا السلوك".

وأضاف لال اليوم السبت أنه تواصل شخصيا كتابيا وعبر الهاتف مع رئيس بلدية شتوتجارت كليمنس ماير ليبين له الإمكانيات التي يمكن من خلالها فرض حظر على المظاهرات الكبرى ضد قواعد التعامل مع فيروس كورونا بالمدينة، مبينا أن المدينة قررت إثر ذلك عدم حظر المظاهرات.

وقال لال: "هذا خطأ بالنظر إلى حالة العدوى في هذه المرحلة من مراحل الوباء".