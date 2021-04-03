سمر حمزة تتأهل لأولمبياد طوكيو في المصارعة

تاهلت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد فوزها في المباراة الأولى من أصل مباراتين بتصفيات إفريقيا/ أوقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقامة في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 2 الي 4 ابريل 2021.

وضمنت سمر التذكرة الأولمبية بعد فوزها في المباراة الأولى وتأهلها للدور الثالث بنهائي وزن 76 كجم،حيث تضم المنافسات 3 لاعبات فقط ويتأهل أول وثاني كل وزن للأولمبياد مباشرة.

وفازت سمر على التونسية زينب الصغير بالتثبيت لتلعب في الدور الثالث أمام الإيفوارية آمي يوين.

وتضم قائمة المنتخب في المصارعة الحرة كلا من جمال عبد الناصر وزن ٥٧ كجم وفتحي طارق وزن ٦٥ كجم وعمرو رمضان وزن ٧٤ كجم وخالد مسعود وزن ٨٦ كجم وحسام مرغني وزن ٩٧ كجم وضياء جودة وزن ١٢٥كجم بينما يضم منتخب المصارعة الرومانية كلا من هيثم فهمي وزن ٦٠ كجم ووائل حمدي وزن ٧٧ كجم ومحمد متولي وزن ٩٧ كجم وعبد اللطيف منيعوزن ١٣٠ كجم.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من ندى مدني وزن ٥٠ كجم وإيمان جودة وزن ٥٧ كجم وإيناس خورشيد وزن ٦٨ كجم وسمر حمزة وزن ٧٦ كجم.

يذكر أم مصر قد تأهلت حتى الآن بـ4 لاعبين هم محمد إبراهيم كيشو بعد حصوله على المركز الخامس في بطولة العالم للكبار، والثلاثي عبد اللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى بعد حصولهم على ذهبيات تصفيات إفريقيا / أوقيانوسيا المؤهلة للأولمبياد.