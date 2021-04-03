قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه سيتم ترجمة محتوى حفل موكب نقل المومياوات الملكية إلى 14 لغة، موضحًا أنه تم ترجمة البرومو الترويجي للحدث أيضًا لـ 14 لغة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن الحدث سيضم جزءً فنيًا وأخر موسيقي وأيضًا تثقيفي وتعليمي، مشيرًا إلى استغراق نقل المومياوات الملكية لـ 70 دقيقة، من بينها 49 دقيقة مدة الموكب.

وأوضح أنه يتم العمل على فكرة موكب نقل المومياوات منذ عامين، وكان يتم تأجيها بسبب ظروف أزمة كورونا، لافتًا إلى إطلاق الهيئة لأكثر من 150 حملة توعية بأهمية السياحة الداخلية بالتعاون مع المجتمع المدني؛ لتنشيط السياحة في ظل أزمة كورونا.

وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.

