اصطحب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، في جولة بمتحف الحضارة المصرية، شرح خلالها محتويات المتحف وتاريخ القطع المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس، المديرة العامة لليونسكو، أودرى أزولاى.

وينطلق مساء اليوم السبت، موكب المومياوات المليكة والذي يضم 22 مومياء ملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

ويشهد الموكب حضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.