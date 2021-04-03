ذكر مركز علوم النظم والهندسة بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 55 دولة أفريقية بلغت حتى نهاية مارس الماضي، 4 ملايين و133 ألفا و971 حالة، بينما أعطت السلطات الصحية بالقارة السمراء إلى سكانها 5 ملايين و715 ألفا و151 لقاحا مضادا للفيروس حتى الآن.

وأفاد المركز، الذي يُجمع بياناته اعتمادا على إحصائيات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى أقسام الصحة العامة الوطنية والإقليمية، بأن عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أفريقيا بلغت منذ أيام قليلة 110 آلاف و807 حالات، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و708 آلاف و871 شخصا.

في الوقت نفسه، كشف المركز عن أن جنوب أفريقيا سجلت العدد الأكبر من حالات الإصابة والوفيات؛ بـ مليون و540 ألفا و9 حالات إصابة، وأكثر من 52 ألف حالة وفاة، بينما كانت المغرب وتونس وإثيوبيا ونيجيريا من بين البلدان الأكثر تأثرا بالجائحة على مستوى القارة السمراء.