قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن طريقة العمل المنفذة بالمتحف المصري للحضارة عبقرية لم تحدث بأي مكان في العالم، موضحًا أنه يشهد لأول مرة عرض متحفي للمومياوات بطريقة تعليمية.

وأضاف حواس، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن قاعة المومياوات الملكية تضم الحديث عن التحنيط وأمور عن العالم الآخر، لافتًا إلى أنها تكشف دور المومياء وحكايتها، بخلاف المتحف المصري بالتحرير.

وأجاب عن سبب عدم نقل المومياوات الملكية إلى المتحف المصري الكبير، قائلًا إن توت عنخ آمون بطل المصري الكبير، أما المومياوات الملكية فتمثل ميزة متحف الحضارة.

وأكد وزير الآثار الأسبق أن جمال المتحف المصري بالتحرير لازال موجودًا، إذ يضم تماثيل فرعونية فريدة ومجموعة يويا وتويا، مشيرًا إلى أن القومي للحضارة يحكي قصة مصر على مر العصور.

وانطلق مساء اليوم السبت، موكب المومياوات الملكية والذي يضم 22 مومياء ملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

وشهد الموكب حضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.