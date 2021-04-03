 الرئيس السويسري يشارك في وقفة افتراضية إحياء لذكرى ضحايا كورونا - بوابة الشروق
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الرئيس السويسري يشارك في وقفة افتراضية إحياء لذكرى ضحايا كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 9:57 م

شارك الرئيس السويسري جى بارميلين، اليوم السبت، في أول وقفة افتراضية على ضوء الشموع في ذكرى 9700 شخص تقريبا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وفي رسالة مُصورة، أشعل بارميلين شمعة حمراء، واصفا ضوء الشمعة بأنه "بصيص بدأنا نراه في الأفق خلال هذه الأزمة"، حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبعد ذلك، أشعل بارميلين شمعة افتراضية على خريطة لسويسرا ضمن المبادرة الإلكترونية التي نظمتها الكنائس السويسرية من مختلف الطوائف وتستمر لمدة شهرين، لتتزامن مع الفترة بين عيد الفصح وعيد العنصرة، وهو عيد يحتفل به المسيحيون يوم الأحد بعد 50 يوما من الفصح.

وذكرت الصحيفة أنه بعد ساعات قليلة من إطلاق المبادرة تم إشعال أكثر من 800 شمعة إلكترونية لتخلق نقاطا مُضيئة في مناطق مختلفة من خريطة داكنة لسويسرا.

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