شاهد التسجيل الكامل لموكب نقل المومياوات الملكية المتحف الحضارة

عرضت قناة "جرب مصر" على اليوتيوب تسجيلا كاملا لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، موكب المومياوات الملكية الذي يضم 18 ملكًا و4 ملكات بعد وصولهم إلى مقرهم الأخير بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وانطلق مساء اليوم السبت، موكب المومياوات الملكية والذي يضم 22 مومياء ملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

وشهد الموكب حضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.