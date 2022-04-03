المتحدث باسم حكومة ميركل: بوتين نجح في كسب جزء من الشعب في صفه

أعرب المتحدث باسم حكومة المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل، شتيفن زايبرت عن اعتقاده بأن الوصف الذي أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس على الحرب الروسية في أوكرانيا بأنها "حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، ليس وصفا صائبا.



وقال زايبرت في ندوة في برلين اليوم الأحد إنه ربما كان بوتين بالطبع هو الشخص الحاسم الوحيد في هذا " لكن هذه هي حرب روسيا"، مشيرا إلى أن بوتين نجح في كسب جزء من الشعب الروسي في صفه من خلال تجريم كل الآراء المخالفة له وإبعاد وسائل الإعلام المخالفة له.



وأضاف زايبرت:" سيتعين علينا أن نتعايش وأن نتعامل مع حقيقة أن ملايين وملايين من الروس لديهم شعور بأن هناك قضية عادلة يجري النضال من أجلها"، ورأى أن الأمر الواضح هو أن بلدا مثل أوكرانيا التي تسعى ببساطة إلى العيش بحرية وديمقراطية والتي لا تشكل أي تهديد لجارتها الكبيرة، تتعرض لقصف يأتي على الأخضر واليابس بها.



جاءت تصريحات زايبرت خلال ندوة لتقديم كتاب متخصص لمذيعة البرامج بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، ماريتا سلومكا.



تجدر الإشارة إلى أن زايبرت نفسه كان مقدم برامج في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني قبل أن يشغل منصب المتحدث باسم حكومة ميركل في عام 2010.



ولم يعلق زايبرت على تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أفاد بأنه سيشغل منصب السفير الألماني لدى إسرائيل.



وأعرب زايبرت عن اعتقاده بأن "من الحمق" المساواة بين الروس في موقفهم من الحرب " كما سيكون من الخطأ القول إنه بوتين وبعض الناس في النخبة، وإذا ابتعد هؤلاء، فإن كل شيء سيصبح جيدا على الفور" لافتا إلى أن ملايين الروس يعتقدون أن " ما تم فعله هو الصواب".