كشفت غرفة تجارة دبي أن 5ر76% من شركات القطاع الخاص في الإمارة حققت نمواً في أعمالها ونشاطاتها خلال فترة تنظيم إكسبو 2020 دبي، كما نجحت 5ر73% في تأسيس شراكات أعمال جديدة.

جاء هذا في إطار استبيان ضمن تقرير "إكسبو 2020 دبي: تكامل الأعمال والتحول الرقمي والشراكات العالمية لتحقيق النمو"، والذي سلط الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لاقتصاد الإمارات ودبي خلال فترة استضافة إكسبو 2020 .

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فقد استعرض التقرير مؤشرات النمو الأخيرة التي سجلت في دبي ودولة الإمارات مدفوعا بتنظيم إكسبو 2020 حيث بلغ عدد الفنادق والمنشات الفندقية 759 في كانون الثاني/يناير 2022 مقارنة بـ 711 في كانون الثاني/يناير 2021 في حين بلغ عدد الليالي الفندقية المشغولة في كانون الثاني/ يناير 2022 حوالي 04ر3 مليون ليلة مقارنة بـ 65ر2 مليون ليلة في كانون الثاني/يناير 2021.

وارتفع عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار دبي في العام الماضي بنسبة 7ر12% مقارنة بعام 2020 بالإضافة إلى تسجيل تجارة الإمارات غير النفطية في 2021 نموا بنسبة 27% مقارنة بعام 2020 وبنسبة 11% مقارنة بـ 2019 .