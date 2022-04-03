السفير السعودي لدى اليمن: مشاورات الرياض نجحت في جمع القيادات اليمنية المختلفة

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن مشاورات الرياض نجحت في جمع المكونات والقيادات اليمنية المختلفة.

وأضاف آل جابر - في تغريدة له على موقع تويتر أوردتها قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الأحد - أن المشاورات اليمنية - اليمنية التي تعقد برعاية مجلس التعاون الخليجي بالرياض، نجحت في جمع المكونات والقيادات اليمنية المختلفة، سعيا لتحقيق السلام والأمن في اليمن.

وأشار إلى أن المشاورات الجارية بالرياض منحت القيادات اليمنية فرصة للمراجعة والتقارب لرسم خارطة طريق يمنية تنقل اليمن من الحرب والدمار إلى السلام والتنمية.