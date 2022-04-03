صحة الفيوم: المرور على 292 منشأة وإصدار 26 رخصة في شهر مارس

صرح الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن ادارة العلاج الحر بقيادة الدكتور رامي منير مدير الإدارة، قامت بالمرور على 292 منشاة خلال شهر مارس وأصدرت 26 رخصة جديدة لمنشآت طبية من مختلف التخصصات، إضافة إلى معاينة 60 ملفا بيئيا و30 عيادة من أجل الترخيص.

وأضاف جمال الدين أن الإدارة نفذت 21 قرار غلق إداري، وحررت محضرين نيابة عامة بشأن مخالفات تم رصدها داخل منشآت طبية من مختلف التخصصات، كما شاركت الإدارة في حملتين بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى فحص 6 شكاوى والرد عليها.