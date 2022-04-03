استقرار نسبي في أعداد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 47 ألفا و538 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و680 ألفا و816 حالة إصابة، والوفيات إلى 6 آلاف و384 حالة وفاة.. أما في نيوزيلندا، فتم تسجيل 8 آلاف و845 حالة إصابة و20 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 693 ألفا و219 حالة إصابة، و350 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 13 ألفا و907 حالات إصابة و28 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و887 ألفا و355 حالة، والوفيات إلى 15 ألفا و985 حالة.

وفي حصيلة أقل، سجلت السلطات الصحية في المكسيك 3303 حالات إصابة و85 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين و665 ألفا و376 حالة إصابة، و323 ألفا و212 حالة وفاة.. وفي التشيك، تم تسجيل 2589 إصابة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و830 ألفا و621 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 39 ألفا و715 حالة وفاة.

وبالصين، سجلت وزارة الصحة 1506 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وصفر حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 154 ألفا و738 إصابة، والوفيات إلى 4638 حالة.. بينما في لاوس سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته 1593 حالة إصابة و6 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 183 ألفا و560 إصابة و679 حالة وفاة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 557 حالة إصابة وحالتي وفاة بالفيروس، لتصل الإصابات المؤكدة إلى 5 ملايين و969 ألفا و621 حالة، والوفيات 115 ألفا و345 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 3258 حالة إصابة و25 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي مليونا و725 ألفا و487 إصابة، و19 ألفا و417 حالة وفاة.. بينما سجلت السلطات الصحية في ليتوانيا 1475 حالة إصابة و8 حالات وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و30 ألفا و949 حالة، والوفيات إلى 8907 حالات.

وفي لاتفيا، تم تسجيل 533 حالة إصابة و4 حالات وفاة، ليصل المجموع إلى 802 ألف و534 حالة، والوفيات إلى 5643 حالة، كما سجلت إستونيا 453 إصابة وحالتي وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات 558 ألفا و706 حالات، والوفيات 2468 حالة، وكذلك ببوليفيا تم تسجيل 132 إصابة وحالة وفاة واحدة بالفيروس.

وبإيران، سجلت السلطات الصحية 1275 حالة إصابة و38 حالة وفاة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 7 ملايين و167 ألفا و646 إصابة، و140 ألفا و315 حالة وفاة.. فيما سجلت سلوفينيا 922 حالة إصابة و3 حالات وفاة، لتصل حالات الإصابة المؤكدة إلى 973 ألفا و876 حالة والوفيات إلى 6501 حالة.

وفي الفلبين، تم تسجيل 690 حالة إصابة و19 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الإصابات في الفلبين 3 ملايين و679 ألفا و629 حالة، والوفيات 59 ألفا و343 حالة.. بينما سجلت الهند 1096 إصابة و81 حالة وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 43 مليونا و28 ألفا و131 حالة، والوفيات إلى 521 ألفا و345 حالة.

وبباكستان، سجلت وزارة الصحة 285 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و525 ألفا و466 إصابة، و30 ألفا و361 حالة وفاة.. وفي حصيلة أقل بكثير، سجلت قيرغيزستان 13 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، وسجلت كازاخستان 18 حالة إصابة، ومنغوليا 65 حالة إصابة وصفر حالات وفاة، وأوزبكستان 25 إصابة، وكمبوديا 33 إصابة وصفر حالات وفاة أيضا بالفيروس.

أما في مولدوفا، فسجلت وزارة الصحة 185 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة خلال آخر 24 ساعة، بينما سجلت تايوان 280 إصابة وصفر وفيات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و312 حالة والوفيات إلى 853 حالة.

وفي جورجيا وأرمينيا، تم تسجيل 217 إصابة و5 حالات وفاة، و11 إصابة وحالة وفاة واحدة، على التوالي.