 166 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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166 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

باحات الأقصى
باحات الأقصى
أ ش أ
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 4:00 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 4:00 م

اقتحم 166 مستوطنًا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رغم تحذيرات رجال دين وساسة فلسطينيين من أن يُسفر ذلك عن تصعيد الأمور نظرًا لحساسية الوضع في شهر رمضان.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه بعد دخولهم من باب المغاربة.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني فيه.

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