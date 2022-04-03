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أفرج السبت عن أحد ممثلي جمعية الهلال الأحمر الليبي بعد عشرة أشهر من الاختفاء القسري في شرق البلاد، بحسب ما أعلن مصدر في النيابة العسكرية ووسائل إعلام محلية نقلا عن أقاربه.

وصرح مصدر في النيابة العسكرية لوكالة "فرانس برس" أن منصور عاطي "أفرج عنه رسميا بفضل وساطة قبيلته".

وذكر موقع "الوسط" الإخباري الليبي أن عاطي أُطلق سراحه "بعد 10 أشهر من الاختفاء القسري على أيدي جهات لم يجر الكشف عنها حسبما ذكر أصدقاء عاطي".

وخُطف عاطي، ممثل جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا مطلع يونيو 2021 بأيدي مجهولين، وفُتح تحقيق فور إعلان اختفائه.

ودخل الصراع السياسي في ليبيا منعطفا جديدا في مارس حين اتخذ برلمان طبرق قرارا بالمصادقة على حكومة جديدة في تحد واضح لـ"حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.