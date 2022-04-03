وزير الخارجية السوداني يؤكد متانة العلاقات مع البحرين

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، متانة العلاقات التي تربط بلاده والبحرين، داعيا لترقيتها وتطويرها عبر التواصل والعمل المُشترك بين المسؤولين في البلدين.

والتقى الصادق، اليوم الأحد، مع سفير مملكة البحرين المعتمد لدى السودان عبدالله ربيعة، ورحب وزير الخارجية السوداني بسفير البحرين بوصفه أول سفير مُقيم للمملكة في الخرطوم.

وأشاد باستضافة البحرين للجالية السودانية والمعاملة الكريمة التي يجدونها على المستويين الرسمي والشعبي.

من جهته، أعرب سفير البحرين عن شكره وتقديره لمواقف السودان الداعمة لبلاده في كافة المجالات ولمواقفه المشرفة تجاه كافة القضايا العربية.