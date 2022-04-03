الأهلي يهزم الهلال ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

خطف النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام.

ونجح البديل حسين الشحات، لاعب الأهلي، في تسجيل هدف الفريق الأحمر الوحيد في الدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني ليفض الاشتباك ويعلن بلوغ الأهلي إلى الدور الربع النهائي، وذلك بعدما استلم كرة من أحمد عبد القادر الذي توغل بسهولة إلى مرمى علي أبو عشرين ومرر الكرة للشحات الذي أسكن الكرة في الشباك بسهولة.

وكان الأهلي يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي وذلك بعدما تواجد الفريق الأحمر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأصبح رصيده حاليا 10 نقاط.

وتأهل في هذه المجموعة فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعدما تواجد في المركز الأول برصيد 16 نقطة.

الشوط الأول:

بدأت المباراة قوية وحماسية من الفريقين وتنوعت الهجمات من العمق والأطراف في محاولات لاستكشاف الشباك مبكرا والتسجيل، فاعتمد الأهلي على انطلاقات علي معلول من الجبهة اليسرى، مع نقل الكرة بسرعة من خط الدفاع إلى العمق الهجومي، لكن محاولات الأهلي لم تكن بالدقة المطلوبة ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى علي أبو عشرين حارس الهلال

وفي المقابل سعى الهلال السوداني إلى الضغط بقوة مع الدقائق الأولى متوغلا في نصف ملعب الأهلي، للتأكيد على التمسك بخيوط الأمل والتأهل إلى الدور التالي، ولكن محاولات الهلال تحطمت سريعا على صخرة خط الدفاع ومن خلفها الحارس العملاق محمد الشناوي.

مع الدقيقة العاشرة بدأت ملامح الأهلي الهجومية تظهر شيئا فشيئا، فتقدم علي معلول من الناحية اليسرى النشطة ومرر كرة عرضية متقنة أنقذها حارس الهلال علي أبو عشرين قبل أن تصل إلى رأس محمد شريف

وتوالت محاولات الأهلي الهجومية وفي الدقيقة 11 مرر محمد شريف الكرة إلى محمد مجدي أفشة أمام المرمى، لكن أفشة لم يسيطر على الكرة ولعبها بغرابة لتمر بجوار القائم الأيسر.

مع الدقيقة 18 كاد محمد شريف يهز شباك الهلال عندما تسلم تمريرة احمد عبد القادر السحرية التي وضعته في انفراد كامل بالمرمى، لكن الكرة طالت وابتعدت عن أقدام مهاجم الأهلي ليتقدم حاس الهلال ويمسك بالكرة.

بعد فرصة محمد شريف كاد أحمد عبد القادر يسجل من عرضية متقنة حملت توقيع محمد مجدي أفشة، لكن رأسية عبد القادر كانت في منتصف المرمى، وتمكن علي أبو عشرين من الإمساك بالكرة قبل أن تعانق شباكه.

واصل الأهلي تفوقه الهجومي مع الحرص الدفاعي من مرتدات فريق الهلال، وفي الدقيقة 34 ينال محمد عبد الرحمن لاعب الهلال البطاقة الصفراء للخشونة مع ياسر إبراهيم.

في الدقيقة 41 تغاضى الحكم الزامبي جاني سيكازوي عن ركلة جزاء صحيحة للأهلي، بعدما تعمد لاعب الهلال صلاح الدين عادل عرقلة أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء، ليطلق بعدها الحكم صافرته بنهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.