الحكومة والمعارضة في جنوب السودان يوقعان اتفاقا حول القيادة الموحدة برعاية الخرطوم

وقع منذ قليل، قادة الحكومة والمعارضة في جنوب السودان على اتفاق يقضي بحل الخلافات حول القيادة الموحدة في بند الترتيبات الأمنية باتفاق السلام المنشط.

وقال مصدر دبلوماسي جنوب سوداني مطلع لـ"الشروق" أن التوقيع على "مقترح الخرطوم" تضمن رئيس الجمهورية سيلفاكير ميارديت ونائبه الأول الدكتور رياك مشار، ونائب الرئيس حسين عبدالباقي، وذلك بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وتوت قلواك مستشار الشؤون الأمنية للرئيس سيلفاكير، ووزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين.

يذكر أن جنوب السودان قد شهدت الفترة الماضية، خلافات وتوترات سياسية مجدداً، بسبب الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول "القيادة الموحدة" والتي تُعد رمانة الميزان في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام المنشط الذي وقع بين الفرقاء عام 2018 لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

ويُعد السودان الضامن الرئيسي لاتفاق سلام جنوب السودان، ومن ثم سعى لإحتواء الأزمة عبر تقديم مقترح يرضي جميع الأطراف تخوفاً من إنزلاق الدولة للحرب الأهلية مجدداً، وبالرغم من تعثر المشاورات المكثفة على مدار الأيام الماضية، إلا أن الرئيس كير كان حريصاً على عدم توتر الوضع في جنوب السودان، ومن ثم قام بتقديم بعض التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق - حسب وصف المصدر الدبلوماسي الجنوب سوداني.