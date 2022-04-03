سفير مصر بالكويت يهنئ الأمير وولي عهده والشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان المبارك

هنأ سفير جمهورية مصر العربية بالكويت السفير أسامة شلتوت، أمير الكويت وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين بوافر الخير واليمن والبركات.

وأكد السفير أسامة شلتوت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، مساء اليوم الأحد، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بالكويت ترسل التهاني لقيادة وشعب الكويت الشقيق بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيا الخير واليمن والبركات والمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت وولي عهده الأمين حفظهما الله.