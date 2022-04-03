 سفير مصر بالكويت يهنئ الأمير وولي عهده والشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان المبارك - بوابة الشروق
الأحد 3 أبريل 2022 7:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

سفير مصر بالكويت يهنئ الأمير وولي عهده والشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان المبارك

السفير أسامة شلتوت
السفير أسامة شلتوت
أ ش أ
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 7:27 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 7:27 م

هنأ سفير جمهورية مصر العربية بالكويت السفير أسامة شلتوت، أمير الكويت وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين بوافر الخير واليمن والبركات.

وأكد السفير أسامة شلتوت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، مساء اليوم الأحد، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بالكويت ترسل التهاني لقيادة وشعب الكويت الشقيق بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيا الخير واليمن والبركات والمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت وولي عهده الأمين حفظهما الله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك