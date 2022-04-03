وزير الأوقاف يعرب عن شكره للرئيس السيسي على التطوير الهائل في مسجد الحسين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتبني فكرة تطوير مساجد ومحيطات ومناطق مساجد آل البيت بالكامل، موجها في الوقت ذاته الشكر والتقدير للرئيس على التطوير الهائل الذي جرى في مسجد الحسين.

وأضاف جمعة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (على مسئوليتي)، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد) مساء اليوم /السبت/ -"كان من الصعب أن يتم الانتهاء من تطوير الحسين في هذه المدة القصيرة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كلفهم بإعادة افتتاح مسجد الحسين بعد التطوير في أول أيام رمضان.

وتابع: "وفقا لحسابات العمل كان من المفترض أن يستغرق 6 أشهر من أعمال التطوير".

واشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، جرى افتتاح 89 مسجدا في جميع أنحاء الجمهورية، مبينا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم افتتاح 52 مسجدا الجمعة المقبلة.