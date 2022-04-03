حافلة الهلال تتجه لملعب السلام لمواجهة الأهلي

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تحركت بعثة الهلال السوداني إلى ملعب السلام، لمواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتعادل فقط من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي وذلك بعدما جمع 7 نقاط في المركز الثاني خلف صن داونز متصدر المجموعة.

فيما يتطلع فريق الهلال لتحقيق الفوز بأي نتيجة ليجمع 7 نقاط ويتساوى مع الأهلي في عدد النقاط ولكن المواجهات المباشرة تكتب صعود الفريق السوداني.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للهلال السوداني تشكيل المباراة التي ستقام في العاشرة مساء على ستاد الأهلي WE السلام في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.ــــختكمنبثمكلنايفخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال لإإثصبمنتصثقال