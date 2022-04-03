بتاريخ حضارتها الممتد لآلاف السنين، واحتضانها وتفاعلها مع الثقافات المحيطة الأخرى، أصبحت مصر أشبه بلوحة فنية بديعة من مكونات عمرانية وعادات أصبحت تشكل تراثًا ثريًا وأصيلًا.

وراء ذلك عقول بشرية صنعتها، ليكون من الجدير بها أن يطلق عليها لقب "اللي بنى مصر"، وتحت هذا العنوان، سنعرض في حلقات مسلسلة بعض ملامح سيرة من شكّلوا لمصر وجهها الحضاري العظيم وتراثها الملهم، وذلك على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وإلى الحلقة الثانية..

دائما يوجد علاقة وجدانية خاصة بين الفرد وعشقه لـ"الشوكولاتة"، تلك الحلوى المحببة التي تحتفظ بمكانتها دائما لدى الأشخاص مهما كانت مرحلتهم العمرية؛ لذا قد تساهم معرفتنا بأسرار وحكايات جديدة عنها في زيادة شهيتنا نحوها.

تعود بداية صناعة "الشوكولاتة" في مصر لأوائل القرن الـ20، على يد أحد أبناء الجاليات الأوروبية، التي كانت تقيم في الإسكندرية، ويدعى "تومي خريستو"، الذي بدأ نشاطه من خلال مصنع صغير بناه على قطعة أرض بالإسماعيلية.

كان "خريستو" ينتقي العمال (مصريين ويونانيين) بدقة شديدة؛ نظرا لأن الماكينات التي اشتراها من أوروبا لصناعة الشوكولاتة كانت تحتاج إلى مهارات معينة في التعامل معها.

تبنى خريستو فلسلفة في إدارة هذا العمل الجديد، حيث كان يؤمن أن "صناعة الشوكولاتة (خاصة)، ويشترط أن يكون صانعها سعيدا وهو يقوم بعمله"؛ لذا أقام ملعبا لكرة القدم بجوار مصنعه، وكان ينظم مباريات ومنافسات بين العمال.

وبجانب ذلك، كانت السينما قد أخذت خطواتها الأولى في مصر، فقام "خريستو" ببناء دارين للعرض، هما سينما "ستنارد" وسينما "رويال"، وكانت مكافأة العاملين في نهاية الأسبوع هي دعوات لحضور الأفلام في السينما، مع اصطحاب أسرهم وعائلاتهم، وذلك وفقا لكتاب "صنايعية مصر" للكاتب عمر طاهر، الذي صدر عن "دار الكرمة" عام 2017.

وغدا نلتقي في حلقة جديدة..