الحلقة 2 من الاختيار 3: جمال سليمان يجسد شخصية الوزير عباس كامل

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 3: القرار"، وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مع المشير طنطاوى، ويخبره بأنه إذا كان تعيينه وزيرا للدفاع بدلا منه سيعتذر عن المنصب فورا، ولكن المشير يؤكد له أنه أفضل قرار.

وظهر الفنان جمال سليمان مجسدا شخصية الوزير عباس كامل (مدير المخابرات المصرية).

الوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق



ويزور السيسى منزل والدته (نادية رشاد)، ويخبرها بتعيينه فى منصب وزير الدفاع فتدعه له، وبعدها ذلك يسافر ياسر جلال (الرئيس السيسى) بصحبة جمال سليمان (الذي يجسد شخصية الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات المصرية) إلى العريش، ويدور بينهما حديث فى الطائرة عن حال القوات المسلحة وكيفية تطويرها، ويخبره عباس كامل أن القوات المسلحة تحتاج الوقت والإمكانيات حتى يتم تطويرها.



لكن السيسى (ياسر جلال) يخبره بأن رفع الروح المعنوية للجنود هو الأساس لإعادة تطوير القوات الملسحة، وبعدها يلتقى السيسى مع أهالى سيناء ليؤكد لهم أن حق شهداء رفح سيعود وسيحاسب كل من كان له دور في هذا الفعل.