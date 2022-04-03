محافظ شمال سيناء يكرم طالبة حصدت المركز الأول بالوطن العربي للغة العربية الفصحى

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الطالبة أماني أبو العلا توفيق، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في التحدث باللغة العربية الفصحى وإلقاء الشعر والخطابة وتعميق دراسة النحو.

جاء ذلك بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومنى أبو المعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية، ومحمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء.

وأكد المحافظ، أهمية اللغة العربية لارتباطها الوثيق بالدين الإسلامي والقرآن الكريم، حيث إنها تعطي للدول العربية هوية خاصة، وتبرز مكانتها بين الشعوب.

ووجه المحافظ، بمشاركة مدارس المحافظة في مختلف المسابقات على مستوى الجمهورية، حيث إن المحافظة تحصد دوما مراكز متقدمة في المسابقات التي تشترك فيها.

وأهدي المحافظ، الطالبة درع المحافظة، ومكافأة مالية لحصولها علي المركز الأول، مؤكدًا دعم الطالبة في المسابقات التي تشترك فيها من أجل الحصول على المراكز الأولي.

بدورها وجهت الطالبة الشكر للمحافظ علي رعايته ودعمه لها، مؤكدة حصولها على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في التحدث باللغة العربية الفصحى بمشاركة 11 دولة عربية، في التصفيات التي عقدت الأسبوع الماضي في جامعة الدول العربية بالقاهرة.

حضر اللقاء كل من، أحمد فؤاد عبد الله، موجه أول اللغة العربية بإدارة العريش التعليمية، وأحمد الوزير مدير التعليم الثانوي بالإدارة، ومحمد عبد الرحمن، مدير مدرسة أسماء بنت أبى بكر الثانوية بنات.