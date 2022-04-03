 بلينكن يعرب عن صدمته إزاء قتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية - بوابة الشروق
الأحد 3 أبريل 2022 5:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

بلينكن يعرب عن صدمته إزاء قتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:51 م

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شعوره بالفزع من رؤية آثار "الاحتلال الروسي" لمدينة بوتشا الأوكرانية بالقرب من كييف.

وقال بلينكن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لا يسعك إلا أن ترى هذه الصور وتستشعر الحزن والألم "، وذلك في الوقت الذي قوبلت فيه لقطات الشوارع التي تصطف على جانبيها الجثث بصدمة في جميع أنحاء العالم.

وأشار بلينكن إلى أن الحكومة الأمريكية خلصت بالفعل الشهر الماضي إلى أن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف: "هذا هو الواقع الذي يحدث كل يوم طالما استمرت وحشية روسيا ضد أوكرانيا. لهذا السبب يجب أن ينتهي الأمر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك