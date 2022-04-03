موسكو: وقوع انفجار ثان بالقرب من مدينة بيلجورود الروسية

في أعقاب هجوم على مستودع نفطي بالقرب من مدينة بيلجورود جنوب روسيا قبل بضعة أيام ، ترددت أنباء عن وقوع انفجار جديد في نفس المنطقة بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وكتب رئيس إدارة مقاطعة ياكوفليفسكي ، أوليج ميدفيديف عبر تليجرام اليوم الأحد: "كان هناك انفجار، سقط الحطام على الأرض".



ولم يقدم ميدفيديف أي معلومات عن سبب الحادث الذي وقع في قرية توماروفكا، باستثناء قوله إنه لم تقع إصابات وأنه سيتم نقل الحطام وفحصه.



وأمس الأول الجمعة ، وفقا للروايات الروسية ، دخلت مروحيتان مقاتلتان أوكرانيتان المجال الجوي الروسي وشنتا غارات جوية على مستودع نفطي. ولم تعترف أوكرانيا بأي تورط في الحادث.