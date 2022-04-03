قال الفنان أحمد عزمي، أنه قدم ثلاثة أفلام مع الفنانة روبي، منهم واحد لم يمثل فيه أمامها، موضحًا أن الفيلم الأول لهما معًا كان «فيلم ثقافي».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «سابع سما»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم السبت، أن «فيلم ثقافي» كان بداية كل منهما، معقبًا: «كنا طالعين أنا وهي كتاكيت، مع أستاذ محمد أمين، والمفروض إن إحنا الجيل المستنير يعني».

وأوضح أن الفيلم الثاني لهما كان «الوعد»، لكنهما لم يتقابلا فيه، بينما الفيلم الثالث كان «الشوق»، مضيفًا أن روبي شخصية جميلة، ويحبها للغاية.

وحول رأيه في يسرا اللوزي، ذكر أن الفنانة شخصية إنسانية جميلة للغاية، متابعًا: «بني آدمة وفنانة حلوة».

ولفت إلى أنه بدأ العمل مع الفنانة يسرا اللوزي في فيلم «قبلات مسروقة»، قائلا: «كانت النسمة بتاعة الفيلم، مثقفة جدا وفاهمة فكنا بنشتغل بشكل بروفيشنال جدا، وفضلنا صحاب».

