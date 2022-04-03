بيرو تعلن خفض الضرائب على الغذاء والوقود وسط اشتداد الاحتجاجات

أعلن وزير المالية في بيرو أوسكار جراهام عن خفض الضرائب على الوقود والغذاء وسط اشتداد الاحتجاجات التي يقودها المزارعون وسائقو الشاحنات في سائر أرجاء البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف جراهام أن الحكومة قررت خفض ضريبة استهلاك انتقائية على الوقود بنسبة 90 % كما ستقترح مشروع قانون لإعفاء سلع غذائية أساسية مثل الدجاج والدقيق والشعيرية سريعة التحضير من ضريبة المبيعات.

وجاءت الإعلانات بينما سافر جراهام ووزراء آخرون إلى وانكايو في منطقة خونين وسط البلاد وسط زيادة الاحتجاجات على مدار ستة أيام. واشتبك المتظاهرون مع الشرطة وتم نهب متاجر وماكينات صرافة آلية، حسبما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا".