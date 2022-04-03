الأوكرانى كليتشكو بطل العالم السابق فى الملاكمة يشكر ألمانيا على دعمها بلاده لصد الغزو الروسي

تقدم بطل العالم للملاكمة السابق في الوزن الثقيل الأوكراني فلاديمير كليتشكو، بالشكر إلى الحكومة الألمانية لمساعدتها بلاده في صد الغزو الروسي.

وقال كليتشكو في رسالة عبر الفيديو نشرها عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت: "إن الدعم الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا رائع ، سواء كان ذلك مساعدات مادية أو توفير سلع أساسية أو أسلحة".

وسجل بطل الملاكمة الأوكراني السابق هذا الفيديو من أمام مبنى البرلمان الألماني بالعاصمة برلين، وذلك في إطار زيارته التي استمرت يومين.

وأضاف كليتشكو أن كلمات النشيد الوطني لألمانيا "الوحدة والعدالة والحرية) لم تكن كلمات جوفاء.

وتابع كليتشكو قائلا: إن "ألمانيا وأوكرانيا متحدتان أكثر من أي وقت مضى لأنهما تدافعان معا عن القانون الدولي والقيمة الجوهرية للحرية"، مشيرا إلى أن كلا الشعبين أصبحا "دولتين شقيقتين".

وقد التقى كليتشكو خلال زيارته إلى ألمانيا كلا من المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير المالية كريستيان ليندنر، ضمن مسؤوليين آخرين أمس الجمعة. كما التقى أول أمس الخميس مسؤوليين ألمان آخرين، من بينهم وزير الاقتصاد روبرت هابيك.