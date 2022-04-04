بيدري يسقط إشبيلية ويرتقي ببرشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني

ارتقى برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على ضيفه أشبيلية 1 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيدري جونزاليس الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في المركز الثاني ، متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ومتفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد وأشبيلية.

وكان بمقدور برشلونة أن يتقدم بهدف بعد مضي ثمان دقائق فقط من بداية المباراة ولكن تسديدة فيران توريس مرت مباشرة بجوار مرمى أشبيلية.

وضاعت فرصة جديدة لبرشلونة في الدقيقة 20 عندما سدد خوردي ألبا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الخصم. وفرض برشلونة هيمنته على مجريات اللعب ونجح في تهديد مرمى أشبيلية أكثر من مرة، لكن دون أن ينجح في هز الشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب برشلونة وأبرزها تسديدة بيدري التي مرت من فوق العارضة، في الوقت الذي لم يشن فيه أشبيلية أي هجمة على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول كاد بيير إيميريك اوباميانج أن يحرز هدف السبق لبرشلونة عبر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن المغربي ياسين بونو حارس أشبيلية أنقذ مرماه ببراعة.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، شن أشبيلية أول هجمة له على مرمى برشلونة عبر تسديدة قوية من إيريك لاميلا، لكن الحارس مارك تير شتيجن تصدى له بثبات.

وكان فيران توريس قريبا من افتتاح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 64 بعدما تلقى تمريرة متقنة من عثمان ديمبلي، وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ياسين بونو أنقذ مرمى أشبيلية من هدف محقق.

وشن النادي الكتالوني هجمة جديدة على مرمى الخصم انتهت بتسديدة قوية من فيران توريس من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة علت العارضة بقليل. وأنقذ بونو مرمى أشبيلية من هدف محقق بعدما حول تسديدة جيرارد بيكيه بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية، قبل أن تتصدى العارضة لتسديدة قوية من بيكيه بعد أن تهيات له الكرة من الضربة الركنية.

وتمكن بيدري أخيرا من تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة، 72 بعدما تلقى تمريرة ذكية من عثمان ديمبلي وتلاعب بدفاع أشبيلية قبل أن يسدد كرة زاحفة قوية عرفت طريقها للشباك. ومرت أخر ربع ساعة من اللقاء دون أن تشهد جديد ،ليخرج برشلونة فائزا بهدف دون رد ويصعد للمركز الثاني.