حفل لفريق إنشاد ديني من سوريا على مسرح النهر بساقية الصاوي

تنظم ساقية الصاوي حفل إنشاد ديني على خشبة مسرح النهر في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل، لفريق الإخوة أبو شعر، أو فرقة الصحابي أبو أيوب الأنصاري.

ويذكر أن فرقة أبو أيوب الانصاري فريق إنشاد ديني من سوريا ، تتكون من عشرة أعضاء، ستة منهم أخوة من عائلة "أبو شعر"، ووالدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسيني الرفاعي، والذي كان بشبابه منشدا لبعض العلماء الكبار في دمشق وكان عالما بالأنغام.

وتقدم ساقية عبد المنعم الصاوي الكثير من العروض الفنية المختلفة، وقد تأسست عام 2003 على يد محمد عبد المنعم الصاوي ابن الأديب الراحل عبد المنعم الصاوي.