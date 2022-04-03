أماكن شاغرة بـ5 كليات طب و3 أسنان بالجامعات الخاصة للطلاب العائدين من أوكرانيا

فرص متاحة أيضا بالعديد من المقاعد بكليات نظرية.. ومهلة 3 أشهر لاستكمال الأوراق



انتهى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية؛ من إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الخاصة لقبول الطلاب العائدين من أوكرانيا، عبر موقعه الإلكترونى الرسمى، طبقًا لما تضمنته تعليمات مجلس الوزراء فى شأن قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا والراغبين فى استكمال الدراسة فى مصر.



وبحسب موقع المجلس الأعلى للجامعات توجد أماكن شاغرة فى 5 كليات طب بشرى فى محافظات بنى سويف ودمياط والقاهرة، و18 كلية صيدلة وصيدلة إكلينيكية فى مناطق جغرافية متعددة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، و3 كليات طب الفم والأسنان بمحافظات بنى سويف والقاهرة والإسكندرية، و18 كلية هندسة، والعديد من المقاعد بكليات نظرية كالألسن والإعلام وإدارة الإعلان والزراعة الحيوية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والفنون والتصميم، والاقتصاد والعلوم السياسية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والفنادق وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والدراسات القانونية.



ورغم إعلان وزارة الهجرة ملء حوالى 2000 طالب وطالبة استمارتها الإلكترونية لاستكمال الدراسة فى مصر، وأيضًا إعلان وزير التعليم العالى، خالد عبدالغفار، إجمالى أعداد الطلاب فى أوكرانيا أكثر من 3 آلاف طالب، إلا أنه لم يتقدم لاختبار تحديد المستوى وتقديم أوراق التحاقه الرسمية بأوكرانيا وكذلك الثانوية العامة الخاصة به سوى 206 طلاب بالأسنان، و61 طالبًا بالهندسة و519 بالطب و54 بالصيدلة، بخلاف عدد محدود من طلاب بكليات نظرية ليصبح إجمالى الطلاب الذين بدأوا فى إجراءات قيدهم فى جامعات مصرية حوالى 1500 طالب وطالبة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، عادل عبدالغفار، أن وزارتى التعليم العالى والهجرة استمرتا فى استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا خلال 15 يومًا بمقر وزارة الهجرة فى حضور مندوب عن الجامعات الخاصة، موضحًا أنه هناك مهلة 3 أشهر لاستكمال الطلاب الأوراق الناقصة لهم والمستندات الثبوتية عبر سفارة مصر بأوكرانيا.



وأكد عبدالغفار، لـ«الشروق»، أن الوزارة فحصت أوراق الطلاب وانتهت من اختبارات تحديد المستوى لهم على أيام منفصلة بكليتى طب وصيدلة القاهرة، وأسنان وهندسة عين شمس، مضيفًا أنه بعد إعلان النتائج عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات سيكون بإمكان الطلاب التوجه إلى الكليات بالجامعات الخاصة لاستكمال إجراءات القيد سواء كانت فى السنة الأولى أو سنوات النقل، طبقًا لنتيجة تحديد المستوى التى خاضها الطالب، موضحًا أن القيد لن يكون بناء على السنة الدراسية التى يدرس بها الطالب حاليًا فى أوكرانيا.



وتابع: «بالنسبة للطلاب العائدين وكانوا يدرسون فى كليات بخلاف الصيدلة والطب والأسنان والهندسة فيتوجهون إلى الجامعات الخاصة الراغبين فى استكمال الدراسة بها بصورة مباشرة على أن يكون فيها أماكن شاغرة بحسب ما أعلنه موقع تنسيق الجامعات الخاصة ومن حق الجامعات إجراء اختبار تحديد المستوى لهؤلاء الطلاب المتقدمين ومن ثم قبولهم»، منوهًا بأنه سيتم مخاطبة وزارة الهجرة بنسخة من نتائج الطلاب لنشرها فى قنوات الاتصال التى تجمع الوزارة بالطلاب.