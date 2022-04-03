أيمن يونس: الحديث عن إعادة مباراة مصر والسنغال «ضحك على الجمهور»

انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لعدم إثبات التجاوزات التي حدثت من جانب الجماهير السنغالية خلال مواجهة الإياب في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «كان علينا الضغط على الحكام لإثبات واقعة تأخر وصول حافلة الفراعنة إلى ملعب اللقاء، كان علينا إثبات الضغط النفسي الذي تعرض له الحارس محمد الشناوي خلال اللقاء بعد قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات عليه».

وأضاف: «لم نثبت خلال سير اللقاء ما حدث للاعبين من تشتيت للذهن في ظل استخدام الجماهير السنغالية لضوء الليزر».

وتابع: «كان علينا أن نرفض اللعب، ونطلب من الحكم توضيح ذلك في تقريره الخاص بالمواجهة، ولم نفعل ذلك، ولم نحافظ على حقوقنا».

وأتم: «أرى أن ما يحدث في الوقت الحالي، بالحديث عن إعادة اللقاء هو ضحك على الجماهير المصرية، ولا يوجد شيء سوف يحدث على أرض الواقع».