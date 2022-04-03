 الجمارك تسترد 1.8 مليار يورو من صفقات كوم-إكس إثر أكبر فضيحة تحايل على الضرائب في ألمانيا - بوابة الشروق
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الجمارك تسترد 1.8 مليار يورو من صفقات كوم-إكس إثر أكبر فضيحة تحايل على الضرائب في ألمانيا

د ب ا
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:29 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:29 ص

قبل وقت قصير من محاكمة المتسببين المحتملين في التحايل على الضرائب عبر معاملات شركة كوم-إكس في ألمانيا، استعادت سلطات الضرائب الألمانية ما لا يقل عن 8ر1 مليار يورو من خسائرها، وفقا لتقرير صحفي.

وجاء هذا الإحصاء نتيجة استطلاع أجرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية بين وزارات المالية في الولايات الاتحادية الأكثر تضررا من هذه المعاملات.

ويمثل هانو بيرجر، الذي يعتبر مهندس صفقات كوم إكس على حساب خزينة الدولة الألمانية، أمام محكمة بون الإقليمية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وكانت العديد من المؤسسات المالية خدعت الدولة عبر المعاملات المالية السابقة بما يقدر بعشرات المليارات.

واستخدم المحتالون ثغرة في القانون في ذلك الوقت.

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