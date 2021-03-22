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السعودية: فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام

رويترز
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 8:36 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 8:36 ص

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها قامت بفرش 25 ألف سجادة بالمسجد الحرام، لاستقبال المصلين في شهر رمضان الجاري.

وقال مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر أحمد ودعاني، إن "السجاد الجديد يُعد من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة".

وبين ودعاني، أن "هذه الخدمات والجهود تأتي بمتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر في المملكة في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما".

 


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