البرهان يدعو بعثة الأمم المتحدة للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في الساحة السياسية، بما فيها الجيش، خاصة وأن الهدف واحد وهو الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن البرهان التقى، اليوم الأحد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، وذلك بناء على طلبه.

وتطرق اللقاء للإحاطة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان.

وقال رئيس مجلس السيادة، إن الإحاطة لم تكن شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد ولم تستصحب معها المؤشرات الإيجابية التي حدثت على الأرض.

من جانبه، أوضح رئيس بعثة يونيتامس، أن الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن مستمدة من المعلومات والتقارير التي يعدها مكتبه بالخرطوم، مبديا استعداده لمراجعة أي معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي.