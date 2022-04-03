الهلال السوداني يطالب بدعم جماهيره أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

طالب نادي الهلال السوداني من جماهيره دعم الفريق قبل مواجهة الأهلي التي ستُقام مساء اليوم الإثنين على ستاد «الأهلي WE السلام» لختام منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغرد النادي السوداني عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" الآن جاء دور جمهورنا ليلهب من حماس لاعبينا.. اتركوا رسالة دعم للاعبي الفريق قبل مباراتنا أمام الأهلي المصري اليوم".

ويريد الهلال تحقيق الفوز على الأهلي من أجل حسم البطاقة الثانية من المجموعة الأولى للتأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال رفقة ماميلودي صن داونز الذي حسم البطاقة الأولى من المجموعة بعد أن جاء في المركز الأول برصيد 16 نقطة.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد النادي الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يكفيه الفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الثمانية في البطولة، فيما جاء المريخ في المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضا لكن فقد فرصة التأهل للدور المقبل بعد خسارته أمام صن داونز في المباراة التي جمعتهما أمس السبت.