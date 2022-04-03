ستيبانينكو يطالب بتأجيل ملحق تصفيات كأس العالم

دعا تاراس ستيبانينكو لاعب وسط المنتخب الأوكراني، إلى تأجيل مباراة الفريق في الدور قبل النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر، مرة أخرى.

وكان من المفترض أن تتواجه اسكتلندا وأوكرانيا الشهر الماضي، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قام بتأجيل المباراة حتى يونيو المقبل، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبناء على ذلك، فإن ويلز التي فازت على النمسا 2 /1 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، لم تتعرف بعد على هوية الفريق المنافس لها في المباراة النهائية لحجز مقعد مؤهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل.

وتعرف منتخبات ويلز واسكتلندا وأوكرانيا، مجموعتها في كأس العالم في حال تأهل أيا منها، حيث سيتواجد الفائز في المجموعة الثانية مع كل من إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن مع عدم وجود إشارة على أن الصراع في أوكرانيا سينتهي، دعا ستيبانينكو، والذي خاض 69 مباراة دولية مع منتخب بلاده، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتأجيل موعد مباراة الفريق مع اسكتلندا مجددا.

وقال لاعب شاختار دونتيسك، والذي لعب آخر مباراة في ديسمبر الماضي، في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "لا نريد أن يُعرف عنا بأننا ضحايا هنا، نحن أقوياء ومقتدرين وكل شيء بخير، ويمكننا اللعب بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف: "لكن السؤال الذي أود أن أساله هو، كيف يمكننا خوض مباراة هامة مثل تلك ونحن لم نلعب أي مباراة لمدة طويلة".

وتابع: "أي لاعب كرة قدم يعلم إنه إذا ما كنت تتعافى من إصابة لفترة طويلة، فإنه لا يهم المدة التي عملت فيها في صالة الألعاب الرياضية، أنما أن تلعب كرة القدم وكل شيء يصبح مختلفا".

وأوضح: "المستوى والقوة لن يكونا كافيين في مباراة واحدة، لكننا نجد أننا مطلوب منا لعب مباراتين غاية في القوة والصعوبة في ظرف أربعة أيام للتأهل إلى كأس العالم، إذا لم يكن هناك خيار آخر، فلا بد أن نلعب".

وقال: "لكن أعتقد أنه سيكون من الصعب تماما الظفر بنتائج إيجابية، نحن نأمل من (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) إدراك ذلك وأن يتم تأجيل المباريات من أجل منحنا وقت للتحضير".