«على شواطئ مجرة» معرض فني للدكتورة وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "على شواطىء مجرة" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، وهو من سلسلة معارض ما وراء الطبيعة التى تعرض جوانبا مختلفة من علوم ميتافيزيقا الكون، فى سياق فنى معاصر.

يناقش معرض "على شواطىء مجرة" محدودية فكر الإنسان فى فكرة واحدة وبقعة مكانية وزمانية غير معروف منشأها ونهايتها، حيث يتواصل الانسان مع ذاته ومحيطه المحدود وهو بالنسبة لكلية الكون ماهو الا ذرة سابحة فى مجرة من أعداد غير متناهية بلا حدود.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس" إن مجموعة معارض ماوراء الطبيعة تسعى إلى فتح باب المعارف الكونية، وما تحول منها من أصول علمية إلى جهل وخرافات مثل العلوم الفلكية، حيث سبقنا الغرب بتأسيس جامعات وتطبيقات لدراسة الكواكب والمجرات متواصلين مع أكوان غير مسبوقة".