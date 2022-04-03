التحالف الدولي: تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في دبي اجتماعاً لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي يضم كلاً من الإمارات، وفرنسا، وإيطاليا، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، وإسبانيا، وإسرائيل، والسنغال، وسنغافورة، وسلوفاكيا، إلى جانب هولندا التي انضمت اليوم لهذا التحالف، وتستضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة.

ونقل الفريق الشيخ سيف بن زايد تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات للحضور، مرحباً بهذا الاجتماع الذي يأتي ضمن مسيرة عمل وأهداف التحالف في تعزيز العمل الدولي المشترك، في حماية المجتمعات والأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، كما رحب بانضمام هولندا للتحالف، واصفاً بأن ذلك يشكل إضافة نوعية لهذا العمل التكاملي المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وحضر الاجتماع الذي عقد حضورياًن وعن بعد لعدد من الوزراء، الفريق أول وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة كاسيفاسوانثان شانموقام، ووزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس ديوم، ووزير الأمن العام في إسرائيل عمر بار ليف، ووزير الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، ووزير الدولة لشؤون وزارة الداخلية في سلوفاكيا فيندلين ليتني، ووزيرة العدل والأمن بمملكة هولندا ديلان يزلغوس زغريوس، إلى جانب ممثلي وزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، والمسؤولين الأمنيين والشرطيين فيها وعدد من ضباط وزارة الداخلية الإماراتية.

واستمع الشيخ سيف بن زايد والوزراء لموجز عن مستجدات عمل لجان التحالف ونتائج التمرين الافتراضي الأخير "ISALEX 2.0"، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً، كما تم اعتماد مشاريع ومبادرات مستقبلية تستهدف في مجملها تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية، والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم.

وصدر بيان الاجتماع الوزاري الرابع للتحالف الأمني الدولي، حيث أكد المشاركون أن الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي، ماضية في تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ومحاربة التطرف والراديكالية بجميع أشكالها، وأن هذا التحالف الذي تأسس في عام 2017 كعمل من أعمال التضامن بين الدول الصديقة والشقيقة، سيستمر في سعيه لتحقيق المزيد من السلام والأمن والاستقرار في مجتمعات الدول الأعضاء والمجتمعات الدولية كافة.

وأدان البيان ما تعرضت له مجتمعات بعض دول التحالف الأمني الدولي خلال العام السابق من تحديات، كما أدان البيان بشدة الهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات مطلع العام الجاري، مؤكدا عزم دول التحالف على تعزيز الشراكة الجدية الإيجابية، والوقوف والعمل معاً، على أساس الوحدة، والهدف المشترك، والالتزام الدائم بالسلام.

ورحب المشاركون في البيان بانضمام مملكة هولندا، آملين أن يسهم ذلك في إضافة خبرات عملية وتجارب أمنية ستؤدي إلى رفع مستوى التنسيق بين فرق العمل الدولية، وتبادل أكبر للخبرات الشرطية بما فيه رفع القدرات لوزارات الداخلية للدول الأعضاء.