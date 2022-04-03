روبرت كوخ: استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 9ر1457، فيما كان يبلغ أمس 5ر1531.

وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 8ر1723، فيما كان يبلغ قبل شهر واحد 1ر1174.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 74 ألفا و53 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 42 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 111 ألفا و224 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 49 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 21 مليونا و627 ألفا و548 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 16 مليونا و972 ألفا و700 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 130 ألفا و29 شخصا.