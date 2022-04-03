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مشكلة فنية تتسبب في توقف شبكة سكة الحديد بهولندا

د ب أ
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:52 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:52 م

توقفت حركة السكة الحديد في هولندا إلى حد كبير اليوم الأحد جراء مشكلة فنية، من المتوقع أن تستمر حتى الثامنة مساء على الأقل (1800 بتوقيت جرينتش)، حسبما أفادت شركة السكة الحديد الحكومية "إن إس".

وبعد أن قالت إنها تعمل بجد من أجل عودة خدمات السكة الحديد مجددا، كتبت على موقعها الالكتروني: "ننصح بشدة بعدم السفر أو عند السفر بالفعل، البحث عن خيارات سفر بديلة".

ووفقا للبيان، لم تعد شاشات العرض بالمحطات قادرة بعد الآن على عرض معلومات زمنية حقيقية عن خطوط القطارات.

وأوضحت الشركة أنه تم الإبلاغ أن القطارات، التي تديرها شركات سكة حديد إقليمية أصغر تعمل بشكل طبيعي، كما لم تتأثر رحلات القطارات الدولية.

وعلى الرغم من ذلك، ذكرت وسائل إعلام هولندية أن الكثير من المواطنين، الذين كانوا يحاولون الوصول لوجهات أجنبية، عُلقوا في محطتي أمستردام وأوتريخت الرئيسيتين.

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