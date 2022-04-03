تقرير: المملكة المتحدة قد تؤمم ذراع التجزئة المحلية لشركة غازبروم في غضون أيام

تستعد حكومة المملكة المتحدة لتأميم ذراع التوريد لشركة "غازبروم" في البلاد في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، نقلا عن مصدر في الصناعة لم تحدده.

ووفقا للتقرير الذي نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، قد تتحرك الحكومة للاستحواذ على المنشأة المتعثرة إذا "فشلت الشركة في طمأنة الأطراف المالية المقابلة بشأن طبيعة التغيير الواضح في الملكية الذي أشارت إليه الشركة الأم الأسبوع الماضي".

وكانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن دافعي الضرائب في المملكة المتحدة قد يواجهون مليارات الجنيهات الإسترلينية من التكاليف إذا انتهى الأمر بالحكومة إلى تأميم الشركة حيث لن يتم تمرير التحوطات، مما يجبر الحكومة على شراء الغاز والكهرباء للعملاء بأسعار مرتفعة حاليا.

وتزود وحدة غازبروم ما يقرب من 30 ألف عميل في المملكة المتحدة، بما في ذلك العديد من المستشفيات والسلطات المحلية وتجار التجزئة الكبار والمستخدمين الصناعيين بالغاز، حسبما ذكرت سكاي.