ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى أكثر من 80 مليونا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، ليصل إلى 1ر80 مليون إصابة حتى الساعة الثانية و5 دقائق صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مطابقة لمتوسط الارتفاع اليومي الذى يقل عن 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 11ر9 مليون، بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت مقاطعة كولومبيا زيادة بنسبة 7ر1 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفا و886.

وسجلت ولاية إنديانا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 979 حالة وفاة.