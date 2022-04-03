قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها ستختار الوقوف إلى صف الإعلامي إبراهيم عيسى مقابل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، واصفة «عيسى» بأنه «رجل مثقف ومستنير جدًا، وتقتنع بكل ما يقوله».



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن «كلام إبراهيم عيسى يخاطب المنطق والعقل»، متابعة: «أحب كم يخاطب العقل والمنطق ويناقشني، ولا يقول لي مسلمات».



وأكدت أنها دائمًا ما تقف في صف إبراهيم عيسى وتحبه وتحترمه، متابعة: «لا أعلم ما قاله عن الإسراء والمعراج، هو وضح ما حدث ولا حق للتعليق عليه، أوضح أن ما قاله فهم بشكل خاطئ، شخص محترمومثقف ومستنير جدًا، ولا يمكن أن يقصد إساءة وتجريحًا للدين».



وعن كونها «ضد الشيوخ»، عقبت «شاهين»: «لست ضد الشيوخ، الشيخ أحمد كريمة، من الناس التي دافعت عني أيام الإخوان وأحترمه، لكن في حالة السؤال لو أفضل من بينهما، فأنا أفضل إبراهيم عيسى».