 رئيس وزراء باكستان يدعو إلى انتخابات مبكرة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء باكستان يدعو إلى انتخابات مبكرة

د ب أ
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 10:17 ص

أعلن رئيس وزراء باكستان عمران خان أنه نصح الرئيس بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.


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