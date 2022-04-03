لجان للمرور على امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالمنيا للتأكد من مواصفات ورقة الامتحان

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يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي بمحافظه المنيا امتحانات شهري فبراير ومارس، والتي انطلقت أمس السبت، حيث أدى الطلاب اليوم الأحد، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، وسط لجان متابعة ومرور لمتابعة توفير المناخ المناسب للتلاميذ ومنع الغش.

ويؤدي غدا الاثنين 4 أبريل الطلاب، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والـICT 5 إبريل في مادة اللغة الإنجليزية، يوم 6 إبريل مادة الرياضيات.

ومن جانبه، أعلن محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزاره التربية والتعليم بالمنيا، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أعلنت جدول امتحان شهري فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع.

وأكدت أن الامتحان يشمل 15 سؤالا في كل مادة على أن تقتصر الأسئلة على منهج شهر مارس فقط.

وأكد الرشيدي، أن هناك لجان مرورية للتأكد من مطابقة الامتحانات لما أعلنت عنه الوزارة.