الفنانة أيتن عامر: راضية بردود الفعل على دوري في مسلسل مكتوب عليا

أعربت الفنانة أيتن عامر عن رضاها بردود الفعل التي تلقتها على دورها في مسلسلها الرمضاني (مكتوب عليا)، مشيرة إلى فرحتها بتعليقات الجمهور الإيجابية.

ونشرت -عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي- مجموعة صور لها من المسلسل تجمعها مع أكرم حسني، قائلة: "أنا مبسوطة.. ألف حمد وشكر ليك يا رب على جبر الخاطر ورزقك ليا بنعمة القبول".. موجهة الشكر لمتابيعها على مواقع التواصل الاجتماعي على تعليقاتهم الإيجابية.

وتجسد أيتن عامر دور "روقة" ابنة خالة "جلال" الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، والذي تحبه وتحاول بشتى الطرق لفت نظره إليها ولكنه يصدها.

وكانت آيتن عامر أكدت، في تصريحات سابقة على حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، أنها متحمسة لأداء دورها في مسلسل "مكتوب عليا".

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول "جلال" الذي يعمل مدرس موسيقى في إحدى المدارس، ويصادف رجلا يضع على يده ماده سحرية يجعله يعرف ما سيحدث في حياته مسبقا من خلال كتابة الأحداث على يده قبل حدوثها.

ويشارك في بطولة المسلسل عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، وحنان سليمان، وأسامة عبدالله، محمد طعيمة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.